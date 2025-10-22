Europa League, Gasperini: "Attenzione al Viktoria Plzen"

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Il calcio italiano ha grandi difficoltà in partite come quelle di domani, forse abbiamo po' di presunzione contro queste squadre che conosciamo poco. Noi che le guardiamo di più, invece, dobbiamo stare attenti". Lo ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della gara in Europa League contro il Viktoria Plzen. "Dall'altra parte c'è gente che viaggia e ogni gara va presa con le pinze. Abbiamo tutto da perdere e poco da guadagnare. Dobbiamo continuare a giocare per mettere qualità", ha aggiunto. E poi ancora: "Dobbiamo cercare partita dopo partita i punti per la classifica che come ho visto lo scorso anno è sempre molto corta tra la qualificazione diretta e il playoff.

Quindi ogni gara è fondamentale". Gasperini ha concluso parlando della designazione arbitrale, Meler, lo stesso direttore di gara delle polemiche nel match tra Atalanta e Brugge. "E' sempre lui? Non lo sapevo nemmeno - le sue parole -. Pensate quanta importanza dò a queste notizie. In quella gara lì ci fu un episodio con lui che ci buttò fuori, ma io ho un'abitudine: cancello tutto alla fine delle partite". (ANSA).