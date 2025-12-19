Adesso Vanoli in bilico, CorSport: "A rischio esonero contro l'Udinese"

Adesso Vanoli in bilico, CorSport: "A rischio esonero contro l'Udinese"FirenzeViola.it
L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio scrive che Paolo Vanoli è in bilico. La dirigenza viola - si legge - non può fare finta di nulla a fronte dei numeri improponibili della squadra, non a caso la gara di domenica contro l’Udinese sarà l’ultima spiaggia per Vanoli. Con ogni probabilità il tecnico si giocherà tutto contro i bianconeri allo stadio Artemio Franchi. In caso di esito negativo, le strade della Fiorentina e dell’allenatore si divideranno.

Inevitabilmente. Servirà una vittoria a tutti i costi: Firenze non può aspettare, la situazione impone scelte rapide per non rischiare di peggiorare ulteriormente le cose.