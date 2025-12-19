Chi fa il mercato, CorFio: "Goretti si sente pronto e chiede un triennale"

Chi fa il mercato, CorFio: "Goretti si sente pronto e chiede un triennale"FirenzeViola.it
Oggi alle 08:12Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino sottolinea che il mercato invernale dovrà davvero ribaltare una prospettiva che sembra nerissima a Firenze. Il paradosso - si legge - è che tra pochi giorni aprirà la sessione, ma non si sa chi la dirigerà. Goretti, nuovo ds dal 5 novembre, è in questo momento solo.

Il dg Ferrari è in costante contatto con gli USA per capire i margini di affidamento a una nuova figura dirigenziale (il quotidiano smentisce ad oggi nomi come Sabatini o Marino, con qualche approccio avvenuto invece con Giuntoli). Ma Goretti è convinto di poter assolvere il compito, ha anche chiesto una ristrutturazione profonda del club e dell'area tecnica auspicando un triennale. Un'idea già nata ad aprile ma messa da parte per la presenza di Pradè.