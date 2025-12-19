Vanoli fallisce ancora. Gazzetta: "Adesso un'unica alternativa possibile"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, al di là delle prestazioni dei singoli giocatori, il principale responsabile dell’ennesima sconfitta della Fiorentina è Paolo Vanoli. Che si è giocato la prima partita per tenersi la panchina. Manca poco alla sfida crocevia contro l’Udinese: nel caso l’unica possibile strada sarebbe quella di affidarsi a Daniele Galoppa, tecnico della Primavera. In questo momento qualsiasi tecnico sarebbe in difficoltà - si legge - Nonostante l’importanza ad oggi secondaria della Conference, la gara di ieri avrebbe potuto trasmettere morale alla squadra e invece la Fiorentina ha fatto fatica a imporsi. Di nuovo.