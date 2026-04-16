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Anche la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la morte di Alex Manninger

Anche la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la morte di Alex ManningerFirenzeViola.it
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 16:26News
di Redazione FV

La Fiorentina, club di cui ha indossato la maglia Alex Manninger nella stagione 2001-2002, ha espresso il suo cordoglio per la morte dell'ex portiere austriaco in circostanze drammatiche all'età di 49 anni (a giugno). "La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore" si legge sui social ufficiali della Fiorentina.