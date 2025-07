Ufficiale Enzo Barreneachea, dalle voci sulla Fiorentina al prestito al Benfica: c'è il comunicato

Alla fine qualcosa di viola c'era nel destino di Enzo Barrenechea, da radio mercato accostato alla Fiorentina e ad altri club italiani ma alla fine da oggi il centrocampista argentino dell'Aston Villa (la scorsa stagione in prestito al Valencia) è del Benfica del presidente Rui Costa, ex campione della Fiorentina appunto (insieme nel post ufficiale). Ecco il comunicato del club lusitano: "Enzo Barrenechea, 24 anni, si unisce alla squadra di calcio professionistica dello Sport Lisboa e Benfica. Il centrocampista argentino si unisce al club dall'Aston Villa in prestito fino al termine della stagione 2025/26. L'accordo prevede un'opzione di acquisto, che può diventare obbligatoria a seconda degli obiettivi.

I termini dell'accordo sono stati dettagliati alla Commissione portoghese per il mercato dei valori mobiliari (CMVM): "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con l'Aston Villa FC per il prestito del giocatore Enzo Barrenechea durante la stagione 2025/26 per un importo di € 3.000.000 (tre milioni di euro). Tale accordo include un'opzione di acquisto, che potrà diventare obbligatoria al raggiungimento di determinati obiettivi, per l'esercizio della cessione definitiva dei diritti sportivi del giocatore, per un importo di € 12.000.000 (dodici milioni di euro). Il Benfica SAD avrà il diritto di trattenere il 5% del meccanismo di solidarietà, da distribuire successivamente ai club che hanno partecipato alla crescita del giocatore. Inoltre, l'Aston Villa FC avrà diritto a ricevere una percentuale del 30% del valore di una plusvalenza realizzata su un futuro trasferimento del suddetto giocatore, limitatamente a un massimo di € 10.000.000 (dieci milioni di euro). milioni di euro".