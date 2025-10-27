Empoli, scomparso lo storico dirigente azzurro Silvano Bini: la nota del club

vedi letture

Da Empoli giunge una triste notizia non solo per i tifosi azzurri ma per tutto il mondo del calcio toscano e nazionale. È morto oggi, all'età di 96 anni, lo storico dirigente empolese Silvano Bini. Grande scopritore di talenti, nel corso della sua lunga carriera ha scovato tanti giocatori di qualità che partendo da Empoli hanno avuto un grande percorso nel calcio italiano. Tra questi Vincenzo Montella, Antonio Di Natale, Fabio Galante, Eusebio Di Francesco e molti altri.

“Perdiamo un pezzo importante della storia dell’Empoli. Silvano è stato un maestro. Ho avuto la fortuna di stargli accanto per molti anni, sperando di aver fatto miei almeno una parte dei tanti insegnamenti che mi ha trasmesso. Oggi ci ha lasciato un dirigente e una persona che tanto ha dato ai nostri colori, vivendo l'Empoli con passione e competenza”. Questo il messaggio del presidente azzurro Fabrizio Corsi a cui ha fatto seguito quello dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Rebecca Corsi: “Ho conosciuto Silvano quando ero piccola – aggiunge l’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi – e lo ricordo come una persona e un dirigente appassionato del calcio e dell'Empoli in particolare. Ci lascia un pezzo di storia del nostro Club che tanto ha dato ai nostri colori". Di seguito il post Instagram con cui la società toscana ha voluto salutare e ricordare il suo storico dirigente: