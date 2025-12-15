Canovi durissimo: "La Fiorentina retrocederà. L'organico non è da Serie B, ma la società sì"

vedi letture

L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della Fiorentina in un'intervista a Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole.

Per la Fiorentina è arrivata un'altra sconfitta...

"Quest'anno la Fiorentina retrocederà".

Nessuna chance?

"Secondo me non ha chance di salvezza".

Eppure, l'organico, non è certo da retrocessione...

"Ne sono convinto anch'io. Ma è la società che è da Serie B. E poi quando entri in un vortice del genere fai fatica ad uscire. La Fiorentina rischia davvero di andare in Serie B".

Cambierebbe guida tecnica?

"Non credo sia un problema di allenatore. Poi se c'è qualcuno che riesce a fare i miracoli...".

Il mercato di gennaio può aiutare?

"Non è questione di mercato. La squadra non è certo da ultimo posto in classifica. L'organico viola è di tutto rispetto. La contestazione dei tifosi si va ad aggiungere ai problemi di una squadra che non dimostra carattere".