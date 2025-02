Empoli in semifinale di C. Italia, Corsi: "Prima i ragazzi sceglievano Fiorentina o Atalanta"

vedi letture

Ieri sera, battendo ai rigori la Juventus, l'Empoli ha fatto la storia regalandosi per la prima volta l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Un successo celebrato dal presidente Fabrizio Corsi ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "Siamo saliti su una nuvoletta, prendiamoci il meglio e troviamo fiducia per questo difficile finale di stagione. [...] Più di vent'anni fa abbiamo vinto il Viareggio quando era davvero un torneo importante oltre allo Scudetto e a quei tempi non avevamo lo stesso appeal di oggi con le famiglie dei ragazzi. Ce lo siamo costruiti e adesso molto spesso i bambini scelgono l'Empoli. Oggi lavoriamo già con i 2014, i 2015 e i 2016. Allora ricordo che venivano preferite Atalanta, Fiorentina, Inter...

Oggi non è più così. E con orgoglio dico che Empoli rappresenta un'opportunità. C'è grande talento nel nostro settore giovanile, non l'ho mai avuto così. E questo me lo dico anche per tirarmi su lo spirito quando viviamo le difficoltà. Una volta avevamo 2-3 ragazzi in Nazionale, ed era un evento, oggi ne ho venti convocati ed è la normalità. Vi dico di osservare già i 2008 e i 2009...".