Dagli inviati Fiorentina in campo verso il Torino: Rugani a parte, da valutare per sabato

Al Viola Park è stato il giorno di Fabio Paratici. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, in carica da oggi ufficialmente, ha fatto il suo arrivo al centro sportivo di Bagno a Ripoli e ha inaugurato una volta per tutte la sua storia a Firenze. Al mattino invece è stata protagonista la squadra di Vanoli, in campo sotto l'acqua per l'allenamento in vista del match contro il Torino.

Una preparazione alla gara che ha visto praticamente tutto il gruppo allenarsi insieme agli ordini del tecnico, con Moise Kean reintegrato - dopo il ritorno in campo già a Napoli - e col solo Daniele Rugani a parte. Il centrale toscano si porta dietro, infatti, un problema accusato lo scorso 20 dicembre contro la Roma, quando si procurò una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra con addosso la maglia della Juventus. Anche oggi il difensore ha lavorato a parte, seguendo un percorso specifico che verrà monitorato giorno per giorno. Da valutare ora dopo dopo la sua forma fisica, in vista della possibile disponibilità per la gara di sabato sera.