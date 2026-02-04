Conference, da domani i biglietti per Fiorentina-Jagiellonia: le info
Tramite il proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia la messa in vendita dei biglietti per la gara di Conference League contro lo Jagiellonia, in programma il 26/02/2026 alle ore 18:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 15 di domani, ecco il testo:
"️CALENDARIO DI VENDITA
FASE 1
Dalle ore 15:00 del 05/02/2026 alle 12:00 del 12/02/2026
Fase riservata a:
Possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 (con prelazione sul posto)
Abbonati Serie A 25/26 (senza prelazione sul posto)
Possessori Curva Double Pass (con promo riservata)
FASE 2
Dalle ore 15:00 del 12/02/2026 alle 23:59 del 25/02/2026
➡️Restano attive le tariffe della FASE 1, senza più la prelazione sul posto per i possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26
Inizio vendita libera
FASE 3 - Giorno gara
️ Attive le tariffe Matchday
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
Prelazione Abbonati
Tariffa promozionale riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 e agli abbonati Serie A 25/26
️Prelazione Curva Double Pass
Tariffa in Curva Ferrovia riservata ai possessori del pack 2 gare Curva Double Pass UECL 25/26
Under 14
Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati