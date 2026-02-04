Conference, da domani i biglietti per Fiorentina-Jagiellonia: le info

di Redazione FV

Tramite il proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia la messa in vendita dei biglietti per la gara di Conference League contro lo Jagiellonia, in programma il 26/02/2026 alle ore 18:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 15 di domani, ecco il testo:

"️CALENDARIO DI VENDITA

FASE 1

 Dalle ore 15:00 del 05/02/2026 alle 12:00 del 12/02/2026

Fase riservata a:

Possessori di miniabbonamento League Phase UECL  25/26 (con prelazione sul posto)

Abbonati Serie A 25/26 (senza prelazione sul posto)

Possessori Curva Double Pass (con promo riservata)

FASE 2 

Dalle ore 15:00 del 12/02/2026 alle 23:59 del 25/02/2026

➡️Restano attive le tariffe della FASE 1, senza più la prelazione sul posto per i possessori di miniabbonamento League Phase UECL  25/26 

Inizio vendita libera

FASE 3 - Giorno gara

️ Attive le tariffe Matchday

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

Prelazione Abbonati

Tariffa promozionale riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL  25/26 e agli abbonati Serie A 25/26

️Prelazione Curva Double Pass

Tariffa in Curva Ferrovia riservata ai possessori del pack 2 gare Curva Double Pass UECL 25/26

Under 14 

Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012".