Il ds dell'Empoli su Kouame: "C'è stato un contatto ma la trattativa non era semplice"
di Redazione FV

Stefano Stefanelli, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul mercato appena concluso rispondendo anche a una domanda legata al tentativo di riportare in azzurro Christian Kouame, poi rimasto alla Fiorentina dopo il mancato passaggio last minute all'Hellas Verona: "C’è stato solo un contatto preliminare, come succede spesso nei mercati, ma non era una trattativa semplice e non si è andati avanti".