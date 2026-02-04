Batistuta è a Firenze: la foto a cena di compleanno con amici

Gabriel Omar Batistuta è a Firenze. La leggenda della Fiorentina, che il 1 febbraio scorso ha compiuto 57 anni, è tornato in quella che è la sua seconda casa per festeggiare con gli amici. Cena di compleanno e foto social per Batigol, che ha deciso di festeggiare in Italia.