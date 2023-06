EMPOLI, Come sostituto di Vicario si punta Caprile

FirenzeViola.it

Potrebbe cambiare aria nel corso di questa sessione di mercato Liam Henderson, centrocampista scozzese oggi in forza all'Empoli. L'ex Lecce è, infatti, finito nel mirino anche del Bari dopo che nei giorni scorsi era già emersa per lui l'ipotesi Palermo.

Stando a quanto riportato da PianetaEmpoli.it non è da escludere che il club toscano decida di usare il cartellino di Henderson come 'chiave di volta' per arrivare ad Elia Caprile (accostato di recente anche alla Fiorentina), portiere della formazione di Michele Mignani, individuato come possibile erede di Guglielmo Vicario.