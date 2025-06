Edoardo Pierozzi rientrerà alla Fiorentina, TMW: "È finito nel mirino del Padova"

Edoardo Pierozzi rientrerà alla Fiorentina dopo l'esperienza al Pescara di Silvio Baldini. Il giocatore era stato ceduto in prestito secco agli abruzzesi dalla squadra viola, dove tornerà per decidere il suo futuro. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il duttile esterno mancino è finito nel mirino del Padova, che come il Pescara è fresco di salto in Serie B (è la squadra vincitrice del Girone A di Serie C), ma anche ambiziose formazioni di terza serie si stanno muovendo: sul giocatore, infatti, anche gli occhi di Vicenza e Benevento.