Edoardo Bove torna a giocare: ha firmato ora con il Watford

L'assenza dal calcio di Edoardo Bove, che durava dal 1 dicembre 2024 durante la gara Fiorentina-Inter quando il giocatore si accasciò al suolo per un malore, è finalmente finita: proprio in questi minuti ha firmato con il Watford, come ha raccontato Sky. Il giocatore potrà dunque giocare in Premier League, visto che in Italia non è possibile farlo dopo l'impianto di un defibrillatore.

Anche lui, come Eriksen, ex calciatore dell'Inter, è dovuto dunque ripartire dalla Premier, dal Brentford per poi passare addirittura al Manchester United e, infine, al Wolfsburg. La speranza è che dunque lo stesso percorso lo possa fare Bove ma per il momneto l'importante è che torni a giocare.