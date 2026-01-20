Trasferte vietate per tutta la stagione ai tifosi di Fiorentina e Roma

Trasferte vietate per tutta la stagione ai tifosi di Fiorentina e RomaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:25Primo Piano
di Redazione FV

Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. E' stata la misura, presa dal ministero dell'Interno, secondo quanto riporta l'Adnkronos. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.