Trasferte vietate per tutta la stagione ai tifosi di Fiorentina e Roma
FirenzeViola.it
Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. E' stata la misura, presa dal ministero dell'Interno, secondo quanto riporta l'Adnkronos. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.
Pubblicità
Primo Piano
Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Copertina
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com