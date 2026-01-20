La Juventus ci prova per Gudmundsson: secco no della Fiorentina

vedi letture

La Juventus ha sondato il terreno con la Fiorentina per Albert Gudmundsson, avanzando una richiesta di prestito, ma la risposta del club viola è stata un rifiuto netto. Lo scrive SkySport. Il club bianconero, impegnato su più fronti in questa fase di mercato, non sta lavorando soltanto all’arrivo di una nuova prima punta – con En-Nesyri che resta uno dei profili monitorati – e alla ricerca di un’alternativa a Kalulu in difesa, ma è anche alla caccia di un rinforzo offensivo che possa agire come vice Yildiz.

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza juventina c’è anche quello di Gudmundsson. Tuttavia la Fiorentina considera l’islandese un elemento centrale del proprio progetto tecnico e non intende privarsene, soprattutto con la formula del prestito. La Juventus, spinta in particolare da Ottolini – che conosce bene il giocatore per averlo già avuto al Genoa – ha provato ad aprire un dialogo con il club viola, ma si è scontrata con la ferma posizione della società toscana, che ha ribadito come Gudmundsson non sia attualmente sul mercato.