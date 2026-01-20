Trasferte vietate fino a fine stagione per tifosi di Fiorentina e Roma, oggi la decisione
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma quanto emerso nella serata di ieri: si va verso il blocco delle trasferte - probabilmente fino a fine stagione - per i tifosi di Roma e Fiorentina dopo gli scontri di domenica sulla autostrada A1. La decisione sarà presa oggi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale. Ma dalla fine della passata stagione si è passati alla linea dura e già lo scorso ottobre era arrivato il divieto di trasferta per tre mesi ai sostenitori di Pisa e Verona.
Pubblicità
Rassegna stampa
Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Copertina
FirenzeViolaDa Rustega con furore: ecco Fabbian. Economia, il nonno Gabriele e quell'anno alla Reggina
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com