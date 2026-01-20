Trasferte vietate fino a fine stagione per tifosi di Fiorentina e Roma, oggi la decisione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma quanto emerso nella serata di ieri: si va verso il blocco delle trasferte - probabilmente fino a fine stagione - per i tifosi di Roma e Fiorentina dopo gli scontri di domenica sulla autostrada A1. La decisione sarà presa oggi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale. Ma dalla fine della passata stagione si è passati alla linea dura e già lo scorso ottobre era arrivato il divieto di trasferta per tre mesi ai sostenitori di Pisa e Verona.