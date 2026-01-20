Obiettivi, Benjamin Rodriguez può uscire da lista Uefa del Bologna
Novità interessanti in casa Bologna. Secondo TMW c’è la concreta possibilità di una modifica nella lista UEFA del Bologna, che sarà poi da ufficializzare nelle prossime ore. Benjamin Rodriguez potrebbe fare posto a Remo Freuler. In tal caso chissà che non torni d’attualità il mercato, con la Fiorentina che aveva già manifestato il suo apprezzamento nelle scorse settimane, oltre a Roma, Lecce e River Plate. Italiano, dopo averlo schierato da titolare nella vittoria sul campo dell'Hellas Verona nel turno infrasettimanale, ha lasciato invece Dominguez seduto in panchina per l'intera durata del match contro i viola di domenica scorsa.
