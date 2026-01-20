Borghi: "Viola fuori dalla lotta salvezza. Domenica vittoria ideale: vi spiego"

vedi letture

Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, sul suo canale Youtube ha commentato la domenica di Serie A, analizzando anche la partita che ha visto protagoniste la Fiorentina di Vanoli contro il Bologna dell'ex Italiano con una messa a fuoco sui minuti di silenzio in ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso pochi giorni fa: "E' stata la domenica in cui la Fiorentina ha ricordato nel modo più intenso possibile Rocco Commisso, cosa che è stata fatta su tutti i campi di serie A, purtroppo anche con dei riverberi veramente nauseanti. Questo però è un discorso che ormai si intreccia con il senso dell'educazione e del rispetto che permea la nostra società quindi è anche il caso, secondo me, di di non dargli tanto peso. La Fiorentina ha ricordato Rocco Commisso vincendo una partita importante, una partita storica, una partita sentita e di fatto inaugurando il proprio futuro perché con questo successo la Fiorentina credo si tiri fuori ufficialmente da tutti i discorsi salvezza anche un po' a livello formale visto che ha raggiunto il Lecce al terzultimo posto. Credo che adesso sarà un affare altrui. Io rimango convinto che il click sia arrivato con quel goal di Kean nel recupero contro la Cremonese in casa. E' stata una vittoria con un primo tempo straordinario della Fiorentina, un secondo invece molto più difficoltoso, di resistenza però è un segnale, infatti la Fiorentina alla fine l'ha portata a casa nonostante l'assalto del Bologna, rivoltato da un Italiano furibondo. Bologna che ha perso e che deve un po' guardarsi allo specchio come ha detto il proprio allenatore".

Sul futuro della Fiorentina: "Penso che da questa domenica di dolore, di riscossa, di orgoglio e sentimenti forti in casa Viola inizi una sorta di futuro perché purtroppo la scomparsa di un grande Presidente, che deve essere ricordato per la sua era e per la sua epoca porta appunto a un cambio di pagina. La Fiorentina ha allontanato i grossi scossoni che adesso, a posteriori, credo si possano ricollegare anche all'impossibilità della proprietà di essere presente. Adesso la situazione è stata raddrizzata e non mi aspetto un nuovo crollo da parte della Fiorentina anche se poi bisogna sempre rimanere vigili. Credo che la tempesta sia stata domata anche se non ancora del tutto superata vista la classifica. Per il futuro, a un breve termine, si apre una stagione in cui magari provare a cercare gloria in Europa. In campionato, invece, non si può pensare a grandi miracoli ma ad allontanarsi il prima possibile dalla zona rossa e poi assestarsi. Si apre, poi, soprattutto un nuovo corso per la Fiorentina perché io ho l'impressione che ci saranno dei cambiamenti all'orizzonte. Ora senza il grande padrone e ricordiamo anche la perdita dell'uomo sul campo, Joe Barone, venuta anch'essa in circostanze tragiche, la gestione dela proprietà del club viene lasciata sguarnita. In più arriva un dirigente come Paratici con un contratto da quattro stagioni e mezzo. Quindi stando alle condizioni in cui evidentemente versava Rocco Commisso in in questi ultimi mesi non credo che sia stato una decisione sua quella di affidare il futuro a Paratici. Sono supposizioni ma questo mi lascia pensare all'avvento di una nuova proprietà in arrivo a Firenze. Ci sarà un club da ricreare ma non da rifondare visto quello che lascia Commisso, ovvero il grande monumento del Viola Park, una risorsa enorme da far fruttare soprattutto in chiave futura perché, essendo una risorsa così enorme, al momento è anche un costo per il club. Nel futuro il Viola Park dovrà essere veramente l'humus da cui germoglierà la Fiorentina e da cui far germogliare i calciatori viola. Tutto deve nascere da lì. La situazione del Franchi purtroppo sarà una zavorra ancora per un po'. Direi che nella domenica di passaggio da un'era forte a un futuro da scrivere, sia stata una domenica ideale, vista la vittoria arrivata sul campo nel derby dell'Appennino".