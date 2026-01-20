Calciomercato Fabbian-Fiorentina, tutto definito: giocatore a Firenze nelle prossime ore

vedi letture

Giovanni Fabbian sarà il quarto acquisto della Fiorentina in questa sessione invernale. Definiti tutti i dettagli sull'asse Bologna-Firenze per il prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza a 15 milioni di euro. Il calciatore classe 2003 è atteso già stasera a Firenze per la firma sul suo nuovo contratto che in caso di riscatto avrà come scadenza il 2030. Fabbian sarà viola a stretto giro di posta.