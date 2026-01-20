Ex obiettivi, Leon Bailey lascia la Roma dopo sei mesi: torna in Premier

Leon Bailey lascia la Roma dopo sei mesi. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso e l’Aston Villa hanno infatti concordato la risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante giamaicano, accostato anche alla Fiorentina in queste ultime settimane e che farà rientro alla società di Birmingham. Da capire se il suo futuro sarà in Inghilterra o altrove - più probabile, nelle ultime ore sono filtrati diversi interessamenti turchi nei suoi confronti -, quel che è certo è che quella giallorossa è un’avventura da considerarsi chiusa. Bailey saluterà senza aver segnato nessun gol nel campionato di Serie A.