Rubino, secondo gol in B e dedica speciale: "La rete è per Commisso, era un grande presidente"

vedi letture

Tommaso Rubino, attaccante della Fiorentina in prestito alla Carrarese, è stato protagonista sabato della vittoria dei toscani contro l'Avellino. Il suo gol, il secondo in questa Serie B, ha permesso alla Carrarese di annullare il vantaggio iniziale dei padroni di casa, in una gara poi vinta grazie alla rete di Abiuso. Il classe 2006 ha parlato così ai microfoni del club: "Siamo stati bravi a reagire al gol loro, siamo stati squadra vera e abbiamo raggiunto tre punti importanti. Il mio gol ha una dedica particolare perché se n'è andato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ha dato tanto a Firenze e alla famiglia d'oro, era una persona d'oro e un presidente che ci teneva tanto a ogni ambito del club, lo ringrazio per tutto.

La mia prima parte di campionato? Come squadra la valuto bene, ora grazie alla vittoria di Avellino abbiamo preso un po' di margine dalla parte bassa. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali, cercherò spazio e di far bene quando sono in campo".