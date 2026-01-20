Dagli inviati Fabbian alle visite mediche: le prime immagini di FirenzeViola

Il centrocampista Giovanni Fabbian è arrivato in questi minuti a Firenze, pronto a sostenere le visite mediche alla clinica Fanfani, convenzionata con i viola, prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina, di cui indossa già la divisa.

Il centrocampista arriva dal Bologna (a cui finirà in prestito con diritto Simon Sohm) in prestito oneroso da 1 milione con riscatto obbligatorio a salvezza raggiunta da parte della squadra di Vanoli, a 14 milioni. Il contratto sul quale metterà la firma sarà fino al 2030 e prevede un ingaggio di oltre un milione a stagione. Ecco le immagini dell'arrivo del giocatore in cui appare emozionato e sorridente mentre saluta tutti i presenti.