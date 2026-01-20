Champions: le formazioni di Copenaghen-Napoli, Conte ripropone Vergara

Nel freddo danese il Napoli si gioca molto del suo futuro europeo. Dopo appena 7 punti in sei gare e due ko pesantissimi tra Eindhoven e Lisbona – gli azzurri sono chiamati a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti. Il primo bivio è fissato per oggi alle 21, in Danimarca contro il Copenaghen: uno scontro diretto tra ventitreesima e ventiquattresima del maxi-girone, entrambe appaiate a quota 7 e in piena corsa per un posto ai playoff. Di seguito le formazioni ufficiali della partita valida per la settima giornata di league phase di Champions league.

COPENHAGEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Elyounoussi, Delaney, Madsen, Achouri; Dadason, Cornelius Allenatore: Jacob Neestrup

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund Allenatore: Antonio Conte