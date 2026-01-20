Perché a Leeds non rimpiangeranno Harrison. Il punto sulle sue condizioni

Per vedere Jack Harrison in viola ci sarà da pazientare ancora fino a domani. A scriverlo è il Corriere dello Sport - Stadio che fa un punto sulle condizioni dell'ala inglese, acquisto ufficializzato ieri dalla Fiorentina. dopo essere arrivato venerdì a Firenze, è tornato in Inghilterra per risolvere alcune pratiche legate al visto. Complice la pausa di oggi, il primo giorno di scuola per lui sarà domani. Intanto le pratiche formali sono terminate con il club viola che ha raggiunto l'accordo con il Leeds in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Vestirà la maglia numero 17, recentemente indossato da queste parti da Zaniolo, Castrovilli, Veretout e Joaquin. Un addio al Leed salutato dai tifosi inglesi con gioia perché i rapporti con l'ex bandiera si erano incrinati dopo che il giocatore nel 2023 aveva sfruttato una clausola nel contratto per lasciare il club retrocesso l'anno prima.

Ma come sta Harrison? Il quotidiano sottolinea come dopo la gara di Bologna ne ha parlato Vanoli, che ancora non ha potuto lavorare con lui ma ha tenuto sott'occhio i primi test fisici fatti e il suo recente passato. Facendo il punto sui tre nuovi arrivati, il tecnico viola ha fatto capire che, rispetto a Solomon e Brescianini, il nuovo numero diciassette, titolare l'11 gennaio scorso nella gara di FA Cup contro il Derby County, abbia già un buon ritmo partita