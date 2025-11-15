Dzeko in gol con la Bosnia. Sohm non entra con la Svizzera

Edin Dzeko continua a brillare con la Bosnia e ha segnato un gol importantissimo nel 3-1 con cui la Nazionale balcanica ha regolato la Romania e si è regalata il secondo posto nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale, dietro solo all'Austria. Dell'attaccante della Fiorentina la rete del pareggio che ha iniziato la rimonta bosniaca dopo il gol iniziale di Birligea per la Romania. Al 49' Dzeko ha messo in rete un cross non colpendo perfettamente il pallone ma riuscendo a bucare il portiere avversario, poi Bajraktarevic buca per la seconda volta Radu, portiere rumeno, al pari di Tabakovic, e regala così i 3 punti alla Bosnia.

Nell'altra partita che poteva vedere protagonista un giocatore della Fiorentina, Sohm in realtà ha visto l'intero match dalla panchina con la sua Svizzera che ha regolato 4-1 la Svezia grazie a uno Ndoye decisamente sugli scudi.