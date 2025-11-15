La probabile formazione dell'Italia: giocano Frattesi e altri 10

Le ultime di formazione dell'Italia alla vigilia della partita contro la Norvegia. Il commissario tecnico Gattuso ha annunciato in conferenza stampa che non saranno presenti nella lista dei convocati Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. Tra i pali ci sarà capitan Donnarumma, in difesa tornano Di Lorenzo e Bastoni mentre Mancini è in ballottaggio con Buongiorno. Politano e Dimarco gli esterni di centrocampo nel 3-5-2 che disegnerà il CT, ci sarà Locatelli in cabina di regia. Questa la probabile formazione secondo TMW:

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Eposito.