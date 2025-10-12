Dzeko e Kospo restano in panchina nel 4-1 della Bosnia a Malta

Dzeko e Kospo restano in panchina nel 4-1 della Bosnia a Malta
La Bosnia Erzegovina vince nettamente a Ta' Qali, battendo Malta per 4-1 in amichevole. Nell'occasione il ct Sergej Barbarez ha dato un turno di riposo all'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, rimasto in panchina per tutta la gara, così come l'altro giocatore viola, il difensore Eman Kospo.

Per la cronaca la Bosnia ha messo in discesa la gara dopo 16' con Memic mentre nella ripresa al 53' ha raddoppiato Tabakovic. Un rigore trasformato al 60' da Mbong ha riaperto la gara ma nel finale, dopo una girandola di cambi per mettere forze fresche in campo, la Bosnia calava il poker con i gol di Tahirovic all'84' e del neo entrato Omerovic all'86'.