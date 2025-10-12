Pongracic esce per infortunio durante Croazia-Gibilterra
Piove sul bagnato per quanto riguarda i giocatori impegnati con le Nazionali. Dopo Moise Kean, anche Marin Pongracic si infortuna. Durante la partita Croazia-Gibilterra al 57' (sul risultato di 1-0 grazie ad un gol dell'ex viola Tony Fruk e dopo un rigore sbagliato da Mayer) il difensore della Fiorentina rimedia una botta che lo costringe ad uscire, lasciando il suo posto a Gvardiol. Ancora da capire l'entità della contusione e quanto servirà per smaltirla, anche se sembrerebbe un infortunio lieve.
