Pongracic esce per infortunio durante Croazia-Gibilterra

Pongracic esce per infortunio durante Croazia-GibilterraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:20Primo Piano
di Redazione FV

Piove sul bagnato per quanto riguarda i giocatori impegnati con le Nazionali. Dopo Moise Kean, anche Marin Pongracic si infortuna. Durante la partita Croazia-Gibilterra al 57' (sul risultato di 1-0 grazie ad un gol dell'ex viola Tony Fruk e dopo un rigore sbagliato da Mayer) il difensore della Fiorentina rimedia una botta che lo costringe ad uscire, lasciando il suo posto a Gvardiol. Ancora da capire l'entità della contusione e quanto servirà per smaltirla, anche se sembrerebbe un infortunio lieve.