La Serbia di Milenkovic senza ct: Stojkovic si dimette dopo ko con l'Albania

Il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha annunciato le sue dimissioni dopo la sconfitta con l'Albania per 1-0. Un risultato negativo contro una diretta concorrente alle qualificazioni mondiali e che ha lasciato la nazionale di Milenkovic al terzo posto nel girone K, a -4 proprio dall'Albania, che con la vittoria si è invece portata a 11 punti, dietro solo all'Inghilterra prima a quota 15.

"Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo, e questa sconfitta non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Sono qui per tirarne le conseguenze” ha esordito Stojkovic nella conferenza stampa post partita per poi annunciare le proprie dimissioni, dicendo che non sarà in panchina nella gara di martedì contro Andorra.

"Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati, ma il risultato di questa sera è stato davvero negativo. Non è una tragedia quando un allenatore va via. La Serbia avrà sempre in me un grande tifoso" le sue parole.