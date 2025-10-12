Il Ghana di Lamptey si è qualificato per i Mondiali, il terzino può sperare

Ieri alle 23:30
Il Ghana ha vinto di misura (1-0) sul Comoros e fa festa: la nazionale africana infatti grazie alla vittoria ha guadagnato la qualificazione ai prossimi Mondiali. Tariq Lamptey, il terzino anglo-ghanese passato in estate alla Fiorentina, come noto è fermo a causa di un intervento al crociato che lo terrà fuori 4-5 mesi. Ma certo la possibilità di disputare il Mondiale sarà uno stimolo in più a riprendere a giocare il prima possibile. Il Ghana si unisce ad altre quattro squadre africane già qualificate a Usa-Messico-Canada 2026: Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto.