Balotelli pronto al ritorno: "Ho delle offerte, devo decidere se firmare ora o a gennaio"
FirenzeViola.it
L'ex attaccante della Nazionale Mario Balotelli, fermo dopo l'esperienza fallimentare (con l'arrivo di Vieira era finito subito fuori dal progetto) con il Genoa. Ma la sua voglia di giocare non si è placata così al Festival dello Sport a Trento sul suo futuro ha detto: "Sono in una fase di stallo, mi alleno diverse volte alla settimana da solo e fisicamente sto molto bene. Ho avuto offerte dall’estero ma speravo di trovare squadra in Italia (per lui si era parlato di Cagliari per sostituire Belotti ma poi il club ha fatto altre scelte, ndr). Attualmente alcune offerte sono arrivate, devo decidere se firmare subito o aspettare la finestra di mercato a gennaio"
Pubblicità
News
Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicanodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Copertina
FirenzeViolaNazionale, Kean salta allenamento ma resta col gruppo: domani risonanza magnetica decisiva
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com