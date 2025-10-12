Balotelli pronto al ritorno: "Ho delle offerte, devo decidere se firmare ora o a gennaio"

L'ex attaccante della Nazionale Mario Balotelli, fermo dopo l'esperienza fallimentare (con l'arrivo di Vieira era finito subito fuori dal progetto) con il Genoa. Ma la sua voglia di giocare non si è placata così al Festival dello Sport a Trento sul suo futuro ha detto: "Sono in una fase di stallo, mi alleno diverse volte alla settimana da solo e fisicamente sto molto bene. Ho avuto offerte dall’estero ma speravo di trovare squadra in Italia (per lui si era parlato di Cagliari per sostituire Belotti ma poi il club ha fatto altre scelte, ndr). Attualmente alcune offerte sono arrivate, devo decidere se firmare subito o aspettare la finestra di mercato a gennaio"