Qualificazioni Mondiali, in gol anche l'ex viola Fruk, Pongracic out: i risultati di oggi
Finisce con la vittoria per 3-0 la partita della Croazia contro Gibilterra: a segno anche l'ex meteora viola Tony Fruk, l'interista Sucic e l'ex Bologna Erlic. Peccato per l'infortunio di Marin Pongracic nella ripresa, uscito per una contusione. Vincono anche Danimarca (a segno anche l'attaccante del Napoli Hojilund), Romania (con un gol al 95') e Polonia. Nel pomeriggio l'Olanda ha vinto sulla Finlandia ed è ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali con 16 punti a +6 sulla Polonia che ha pur vinto, a segno anche il giocatore del Napoli McTominay nella vittoria della Scozia.
San Marino-Cipro 0-4: 9' Loizou (C), 59' Andreou (C), 67' (r) Kastanos (C), 79' Kakoullis (C)
Far Oer - Repubblica Ceca 2-1: 67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)
Olanda - Finlandia 4-0: 8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)
Scozia - Bielorussia 2-1: 15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)
Croazia-Gibilterra 3-0: 30' Fruk (C), 78' Sucic (C), 90+6' Erlic (C)
Danimarca-Grecia 3-1: 21' Hojlund (D), 40' Andersen (D), 41' Damsgaard (D), 63' Tzolis (G)
Lituania-Polonia 0-2: 15' Szymanski (P), 64' Lewandowski (P)
Romania-Austria 1-0: 90+5' Ghita (R)
