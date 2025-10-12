Serie B, Empoli vicino al cambio in panchina: via Pagliuca, c'è il ritorno di Dionisi
Il tecnico Alessio Dionisi vicino al ritorno sulla panchina dell'Empoli. Nonostante la vittoria in casa del Sutirol e nonostante in settimana abbia diretto regolarmente gli allenamenti della squadra, Guido Pagliuca martedì, alla ripresa, potrebbe non essere più l'allenatore dell'Empoli. La squadra attualmente è dodicesima con 9 punti a -8 dalla vetta occupata dal Modena di Andrea Sottil e la società intende dare una svolta.
E nelle ultime ore hanno trovato conferma le voci di un ritorno di Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli già nella stagione 20-21, quella del ritorno in serie A. A giugno il tecnico rescisse il contratto con il club che prevedeva ancora un anno per andare al Sassuolo dove è stato poi esonerato nel febbraio 2024. La stagione successiva è stato ingaggiato dal Palermo in serie B, che lo ha però esonerato a fine anno per aver mancato la promozione ai playoff.
Ed è proprio con il Palermo che il tecnico ora dovrà rescindere il contratto se vorrà accettare la nuova proposta dell'Empoli. I contatti proseguono ma già domani potrebbero esserci delle comunicazioni ufficiali.
