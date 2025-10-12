Pongracic titolare in Croazia-Gibilterra: le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
Alle 20.45 la Croazia di Pongracic scenderà in campo contro Gibilterra, in un classico ‘testacoda’ tra la capolista e la Cenerentola del girone L ancora a quota zero dopo 5 partite; la Croazia invece si contende il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali con la Repubblica Ceca. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, con il difensore viola che torna titolare dopo la panchina contro i cechi:
Croazia (4-2-3-1): Kotarski; Pasalic, Pongracic, Erlic, Bradaric; Moro, Kovacic; Majer, Baturina, Fruk; Ivanovic. Ct Dalic
Gibilterra (4-3-3): Hanskins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanion, Perera, De Barr. Ct Wiseman
Pubblicità
News
Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicanodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Copertina
FirenzeViolaNazionale, Kean salta allenamento ma resta col gruppo: domani risonanza magnetica decisiva
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com