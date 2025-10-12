Pongracic titolare in Croazia-Gibilterra: le formazioni ufficiali

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Alle 20.45 la Croazia di Pongracic scenderà in campo contro Gibilterra, in un classico ‘testacoda’ tra la capolista e la Cenerentola del girone L ancora a quota zero dopo 5 partite; la Croazia invece si contende il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali con la Repubblica Ceca. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, con il difensore viola che torna titolare dopo la panchina contro i cechi:

Croazia (4-2-3-1): Kotarski; Pasalic, Pongracic, Erlic, Bradaric; Moro, Kovacic; Majer, Baturina, Fruk; Ivanovic. Ct Dalic
Gibilterra (4-3-3): Hanskins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanion, Perera, De Barr. Ct Wiseman