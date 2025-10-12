Dagli inviati Spalletti crede nella Fiorentina: "Dà fastidio vederla così. Pioli la metterà a posto"

Luciano Spalletti, presente oggi al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, dopo aver preso la parola sul palco si è soffermato sui temi di maggiore attualità anche a margine dell'evento. Tra le altre dichiarazioni, l'ex ct dell'Italia ha parlato anche del suo rapporto con la Fiorentina: “Io da bambino sono stato acquistato dalle Fiorentina, ho fatto tutte le giovanili: vederla ora un po’ in difficoltà mi dà fastidio. Però c’è anche una persona che conosce calcio, che è una persona top a livello umano, che è un allenatore che sa trovare soluzioni: Pioli la metterà a posto”.

Chi la sta sorprendendo?

“Nessuno. Per il momento è tutto abbastanza sotto controllo: credevo che il Como fosse la sorpresa e per ora sta facendo vedere che è così. Si vede che il loro gioco parte dalla mentalità richiesta dal loro allenatore: quando funziona è molto bella da vivere come cosa. Si cercano anche altre cose, ma quando una squadra gioca bene a calcio e fa vedere che riesce a trovare soluzioni per segnare attraverso il palleggio è tanta roba. E poi lì davanti mi sembra che queste quattro squadre abbiano più cose, anche se poi Sarri prima o poi farà vedere la sua qualità, anche se spero che Pioli metta a posto le cose prima possibile. Sarà un campionato livellato”.