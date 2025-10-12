FirenzeViola

Nazionale, Kean salta allenamento ma resta col gruppo: domani risonanza magnetica decisiva

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:34
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

 Ad Udine la Nazionale si prepara alla prossima partita con Israele, in programma martedì allo stadio Friuli. Gattuso, ma anche la Fiorentina, è in ansia per Moise Kean, che ieri sera è uscito dopo 15 minuti (e dopo aver sbloccato la partita con l'Estonia a Tallinn) per una distorsione alla caviglia.  

Oggi pomeriggio il centravanti viola ha ovviamente saltato l'allenamento di scarico e si è sottoposto ai primi confortanti esami. I primi accertamenti sono negativi fortunatamente e al momento rimane insieme al gruppo azzurro. Domattina però si sottoporrà a risonanza magnetica e da quella si potrà capire se potrà rimanere aggregato con la Nazionale oppure no.