Nazionale, Kean salta allenamento ma resta col gruppo: domani risonanza magnetica decisiva
Ad Udine la Nazionale si prepara alla prossima partita con Israele, in programma martedì allo stadio Friuli. Gattuso, ma anche la Fiorentina, è in ansia per Moise Kean, che ieri sera è uscito dopo 15 minuti (e dopo aver sbloccato la partita con l'Estonia a Tallinn) per una distorsione alla caviglia.
Oggi pomeriggio il centravanti viola ha ovviamente saltato l'allenamento di scarico e si è sottoposto ai primi confortanti esami. I primi accertamenti sono negativi fortunatamente e al momento rimane insieme al gruppo azzurro. Domattina però si sottoporrà a risonanza magnetica e da quella si potrà capire se potrà rimanere aggregato con la Nazionale oppure no.
Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l'accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
