Ds Juve Stabia su Fortini: “Ricorda Spinazzola. È pronto per la A, la Fiorentina lo sa”

vedi letture

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie C della passata stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Queste le sue parole su Fortini.

Fortini, arrivato dalla Fiorentina, come quinto a centrocampo ha fatto benissimo in questa stagione. Si può paragonare a Spinazzola? "Si, come caratteristiche può ricordare Spinazzola. È un ragazzo che ci ha colpito subito per la personalità. Non sembra affatto un classe 2006: ha la maturità di un giocatore con già diversi campionati alle spalle. È dinamico, ha gamba, un buon uno contro uno, ed è attento anche in fase difensiva. Ha tutte le carte in regola per un grande futuro, e penso che la Fiorentina sappia di avere un giocatore molto forte in casa".

Quindi già pronto per la Serie A? "Penso di sì. I numeri parlano per lui. È forse uno dei giovani più promettenti della Serie B, insieme a Pio Esposito e pochi altri. Sicuramente è un giocatore che ha qualcosa in più rispetto agli altri".