Drenthe, che dramma: il 38enne ex Real Madrid ha avuto un ictus

Dramma per Royston Drenthe, ex giocatore del Real Madrid in passato accostato anche alla Fiorentina: il 38enne è stato colpito da un ictus, secondo quanto riportato dall'account Instagram dell'FC Der Rebellen. L'esterno olandese è attualmente ricoverato in ospedale, questo il comunicato che spiega la situazione del giocatore: "Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un attacco cerebrale. Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una pronta guarigione. La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione".

Drenthe è stato una grande promessa del calcio olandese e nel 2017 ha dato l'addio al calcio giocato tuffandosi nel mondo della musica rap con lo pseudonimo di "Roya2Faces". Nel 2018 è tuttavia tornato, per vestire la maglia dello Sparta Rotterdam in seconda divisione. In seguito la carriera è proseguita nelle serie minori olandesi e spagnole. Dal 2023 è opinionista per Ziggo Sport.