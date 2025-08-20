Douglas Luiz saluta la Serie A: accordo con il Nottingham Forest. Le cifre

FirenzeViola.it
Douglas Luiz va al Nottingham Forest. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore la Juventus ha infatti raggiunto un accordo verbale con il club inglese per la cessione del centrocampista a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L'operazione verrà ratificata nelle prossime ore e il giocatore tornerà dunque in Inghilterra a un anno di distanza dal suo approdo a Torino.