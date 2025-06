Ufficiale Dopo Malagò, Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente del Coni

Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo Presidente del CONI per il mandato 2025-2028. Il dirigente napoletano, 74 anni, è il primo rappresentante partenopeo nella storia dell’organizzazione a ricoprire questo ruolo. La sua elezione è avvenuta durante il 309° Consiglio Nazionale Elettivo, svoltosi questa mattina presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma. Buonfiglio ha ottenuto 47 voti, superando gli altri candidati: Luca Pancalli (fermatosi a 34 preferenze), Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. Hanno ritirato la propria candidatura dopo il discorso di presentazione Giuseppe Macchiarola e Duccio Bartalucci. In apertura dei lavori, invece, non sono state accettate le candidature di Ettore Thermes e Saimon Conti.

Buonfiglio, che dal 2017 è alla guida della Federazione Italiana Canoa Kayak, ha conquistato la maggioranza assoluta degli 81 votanti già al primo scrutinio. A dirigere l’assemblea è stata Claudia Giordani, Vice Presidente del CONI e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Innsbruck 1976: si tratta della prima volta in cui una donna ricopre questo incarico.Nel suo primo intervento da Presidente, Buonfiglio ha dichiarato: "Grazie Giovanni per quanto hai fatto in questi dodici anni", rivolgendosi al Presidente uscente Malagò. "Desidero esprimere gratitudine a Luca Pancalli per il suo comportamento esemplare, e un saluto speciale ai membri del CIO presenti oggi: la loro presenza rappresenta un valore aggiunto. L’Italia ha un ruolo centrale nello sport mondiale e questi rappresentanti sono la nostra voce. Un pensiero anche ai Presidenti delle Federazioni internazionali: dobbiamo essere consapevoli delle competenze che siedono a questo tavolo e impegnarci per entrare nei board internazionali. Solo partecipando si può incidere. Ora è il momento dell’azione: ci attende la nomina di una Giunta molto significativa. Vi invito a scegliere con la testa, ancora prima che con il cuore".