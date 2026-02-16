Domani la presentazione di Rugani. L'orario della conferenza del difensore

Oggi alle 10:39News
di Redazione FV

Daniele Rugani è arrivato a Firenze da ormai due settimane, ma il suo esordio in maglia viola non c'è ancora stato. Il calciatore però si sta riprendendo dall'infortunio patito lo scorso 20 dicembre e a breve tornerà in campo, mentre domani sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina.

Lo annuncia la stessa società viola col seguente comunicato: "ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 17 febbraio, alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Daniele Rugani".