Manchester United, i compagni si schierano con Maguire: nessuno vuole perderlo

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda l'oramai ex obiettivo del calciomercato viola Harry Maguire, difensore del Manchester United. Secondo quanto riferito dal The Sun, lo spogliatoio del Manchester United avrebbe manifestato in modo compatto la propria linea sul futuro di Harry Maguire. La squadra spinge per la conferma del difensore centrale, auspicando il rinnovo del contratto e la prosecuzione del suo percorso a Old Trafford oltre il 2026. Una presa di posizione netta a sostegno dell’inglese, il cui apporto viene considerato fondamentale sia dentro che fuori dal campo.

In particolare, viene dato grande valore al suo ruolo di mentore per i difensori più giovani della rosa, un compito che Maguire interpreta con personalità e leadership, nonostante le pressioni esterne. Il trentaduenne ha vissuto anni turbolenti a Manchester, fin dal suo trasferimento, arrivato con la cifra record di 80 milioni di sterline nel 2019, da allora ancora la più alta mai pagata per un difensore. Nelle ultime stagioni, tuttavia, Maguire ha vissuto una vera rinascita, diventando il punto di riferimento della difesa e contribuendo con gol determinanti, tra cui quello contro il Olympique Lyonnais nei quarti di Europa League dello scorso anno e la rete decisiva ad Anfield contro il Liverpool nell’attuale stagione.