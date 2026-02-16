Dal legame coi nonni alla voglia di vincere: Gosens si racconta ai canali del club
Robin Gosens si racconta. L'esterno tedesco lo fa parlando ai canali ufficiali della Fiorentina, in un'intervista che uscirà integralmente oggi pomeriggio alle ore 16 ma anticipata stamani con un video riassuntivo, pubblicato suoi social della stessa società viola in cui si scorgono alcune delle tematiche toccate dal giocatore: la voglia di vincere, i sogni da bambino, il rapporto coi nonni e tanto altro ancora.
Ecco la clip dell'anticipazione del format "A luci spente":
