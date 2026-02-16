Turnover in Conference. Molti titolari non giocheranno o rimarranno a Firenze

In avvicinamento a Jagiellonia-Fiorentina, gara d'andata del playoff di Conference League in programma giovedì sera, La Nazione si chiede come affronterà la sfida Paolo Vanoli. Ribadendo che l’obiettivo è tenere aperta la qualificazione senza spremere i suoi big. Perché lo scontro diretto col Pisa di lunedì prossimo è troppo importante in questo momento. Per questo, aggiunge il quotidiano, tanti titolari resteranno a riposo, forse addirittura a Firenze. Decisione attesa dopo i prossimi allenamenti, anche in considerazione del fatto che le temperature polacche che attendono la Fiorentina saranno particolarmente rigide. Giovedì a Bialystok è prevista neve e la partita si giocherà con una temperatura intorno ai -8°.

Il cammino in Conference

Il percorso europeo della Fiorentina riparte dunque dal playoff, le cui vincenti approderanno agli ottavi con le squadre che hanno chiuso la League Phase ai primi otto posti. L’eventuale cammino della Fiorentina non è ancora definito e anzi, il sorteggio del prossimo 27 febbraio farebbe tutta la differenza del caso. Viola già posizionati nel ramo ‘silver’ del tabellone, ma squadre come Strasburgo e Mainz devono ancora essere collocate e rischiano di incrociare molto presto la Fiorentina (agli ottavi i viola sfiderebbero una tra Strasburgo, appunto, e Rakow). In ogni caso prima c’è da battere lo Jagiellonia, lo scorso anno eliminato ai quarti dal Betis. Squadra meno competitiva quella attuale, ma comunque alla guida del campionato polacco.