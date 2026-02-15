Posticipo di A show al Maradona: Napoli e Roma pareggiano per 2-2
Nel 25º turno di Serie A la sfida tra Napoli e Roma al Maradona finisce 2-2. Ritmi alti in avvio, e al 7’ gli ospiti stappano subito la partita: transizione rapida sulla destra, con Zaragoza che apparecchia per la zampata dell’ormai solito Malen ma a pochi minuti dall’intervallo gli uomini di Conte riescono a pareggiare i conti: tiro dalla distanza di Spinazzola che beffa Svilar anche grazie a una deviazione di Pisilli, per l’1-1 al 40’.
Nella ripresa la formazione allenata da Gasperini torna avanti: fiammata di Wesley sulla sinistra, travolto poi in area di rigore da Rrahmani. Dal dischetto Malen non sbaglia e fa 2-1 al 71’. Partita finita? Non proprio: all’82’ il neoentrato Alisson Santos fulmina Svilar con un destro secco da fuori area, per il definitivo 2-2. Il Napoli sale a 50 punti, a -3 dal Milan (che ha una partita in meno). Roma a quota 47, sempre a -3 dai partenopei e a +1 sulla Juventus.
