Kalulu: insulti e minacce, Bastoni e la moglie chiudono i commenti social

Insulti e minacce sui social per il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni e la moglie, dopo l'episodio che ha portato all'espulsione di Kalulu nella gara contro la Juventus di ieri sera. "Povero bambino che ha un padre così schifoso", "Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli": sono solo questi solo alcuni del centinaio di commenti comparsi nelle ultime ore sotto le ultime foto pubblicate su Instagram dal giocatore nerazzurro e dalla moglie Camilla, che hanno poi deciso di chiudere i commenti ai propri post. (ANSA).