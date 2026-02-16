Lamberto Zauli su Fagioli: "Ha fatto un gol che è nelle sue corde, ora la Nazionale"

Lamberto Zauli, allenatore di Niccolò Fagioli nella Juventus Unider 23, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" del centrocampista della Fiorentina: "Io sono un tifoso di Nicolò, l'ho visto crescere, e questo mi rende orgoglioso. Quello che mi sta piacendo più di tutto, oltre al gol fatto con grandissima tecnica, è proprio la personalità con cui in quest'ultimo periodo, anche discretamente lungo, ha preso la squadra per mano. Si fa dar sempre il pallone, a volte l'ha anche perso malamente, ma sta giocando con grande personalità, quindi questo per me è veramente importante".

La Nazionale potrebbe essere il suo coronamento?

"Gattuso si dovrà concentrare sui singoli. Sicuramente Nicolò è giovane, ha fame, sta facendo bene, quindi è chiaro che nel suo sogno c'è quello di poter partecipare a marzo alle partite importanti della Nazionale, e poi ci auguriamo tutti all'eventuale mondiale".

Qualcuno ha definito il gol di Fagioli "alla Modric"...

"Chiaramente Modric è venuto in Italia a insegnare calcio, quindi non facciamo paragoni... Però Nicolò ha fatto un gol che ha nelle sue corde, perché ha avuto freddezza: subito e dopo il primo tiro ribattuto ha fatto la scelta giusta e davanti al portiere, che non è mai scontato. Ha avuto ancora freddezza per fare un gol fondamentale per una vittoria insperata, ma importantissima".

Quel gol può rappresentare un'iniezione di fiducia?

"Io penso che lui stia giocando anche in un momento molto difficile di classifica, di una piazza che non pensava mai di trovarsi in queste condizioni, quindi quello che piace di lui è questa personalità con cui gioca. Poi è chiaro che il gol è la ciliegina sulla torta di qualsiasi giocatore. Ti dà una spinta ulteriore, ti fa sentire ancora più forte. E quindi sono quegli episodi che possono farti sentire importante. È un gol veramente pesante, e sicuramente darà una spinta emotiva a Nicolò".

